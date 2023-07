Notärztin seilt sich bei Einsatz in Hamburg aus Hubschrauber ab Am Hamburger Hauptbahnhof hat sich am Freitag eine Notärztin aus einem Rettungshubschrauber abgeseilt.

Eine 43-Jährige hatte am Hauptbahnhof einen epileptischen Anfall erlitten. Daraufhin wurden Rettungskräfte angefordert. Wegen der Triathlon-Weltmeisterschaft gab es am Nachmittag allerdings kein Durchkommen in der Innenstadt - zu viele Straßensperrungen. So kam die ADAC-Luftrettung zum Einsatz.

Zu viele Menschen: Hubschrauber konnte nicht landen

Eine Notärztin flog mit dem Rettungshubschrauber vom Unfallkrankenhaus Boberg zum Hauptbahnhof. Allerdings waren dort auf dem Hachmannplatz zu viele Menschen unterwegs, der Hubschrauber konnte nicht landen. Die Notärztin entschied sich für das Abseilen aus dem Rettungshubschrauber. Wenig später konnte sie die 43-Jährige versorgen.

Wie sich herausstellte, handelte es sich um eine mutmaßliche Ladendiebin. Detektive hatten sie vor ihrem Krampfanfall beobachtet, als sie Energydrinks aus zwei Geschäften stahl.