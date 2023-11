Norwegens Kronprinz Haakon in Hamburg Stand: 08.11.2023 06:39 Uhr Hamburg hat royalen Besuch: Norwegens Kronprinz Haakon ist am Dienstagabend im Rathaus eingetroffen. Dort wurde er von Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) begrüßt.

"Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren", sagte Haakon auf Deutsch zu Beginn im Festsaal des Rathauses. Dann wechselte er ins Englische und betonte Hamburgs große Bedeutung für sein Heimatland. Die Nordsee sei immer "unsere Hauptstraße nach Europa und Hamburg unser Tor zur Welt" gewesen. Man freue sich, diese Partnerschaft weiter wachsen zu sehen.

Zu den 550 Gästen beim Rathausempfang gehörten auch HHLA-Chefin Angela Titzrath und Klimaforscher Mojib Latif sowie weitere Vertreterinnen und Vertreter aus der Hamburger Wirtschaft, Politik, Kultur und Gesellschaft. Auch Norwegerinnen und Norweger, die in der Hansestadt leben, waren eingeladen.

Videos 5 Min Hamburg erwartet Kronprinz Haakon von Norwegen Am Abend wird der Kronprinz im Rathaus empfangen. Die Norwegische Seemannskirche bereitet derweil den Weihnachtsbasar vor. 5 Min

Hamburg als Drehkreuz für "grünen" Wasserstoff aus Norwegen

Die Kernthemen von Kronprinz Haakons Reise sind Wirtschaft, Verteidigung, Energie und Schifffahrt. Bürgermeister Tschentscher sagte, Hamburgs Hafen solle zum Drehkreuz für klimafreundlichen Wasserstoff werden, der unter anderem in Norwegen produziert wird. "Klimaschutz und grüne Industrien sind die größten und dringendsten Herausforderungen dieses Jahrhunderts. Ich bin froh, dass Norwegen und Hamburg zusammenarbeiten, dieses wichtige Ziel zu erreichen."

Treffen mit Norddeutschen Regierungsspitzen

Heute soll der norwegische Thronfolger in der Handelskammer auf Norddeutschlands Regierungsspitzen treffen: auf Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD), Schleswig Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) und Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD). Zudem sind der niedersächsische Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD) und Hamburgs Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard (SPD) dabei.

Zusammen mit Unternehmensvertretern soll es in der Handelskammer um eine CO2-neutrale Wirtschaft gehen. Norwegen hat Deutschland in der Gaskrise mit höheren Lieferungen geholfen. Das Öl- und Gasland will aber wie die Bundesrepublik mittelfristig weg von den fossilen Brennstoffen.

Barkassenfahrt am Mittwoch

Am Mittwochmittag steht für Kronprinz Haakon eine Barkassenfahrt durch den Hafen auf dem Programm. Gegen 12.30 Uhr kann man Haakon am besten am Fähranleger Elbphilharmonie sehen. Kronprinzessin Mette-Marit stößt erst am Donnerstag in Berlin zu ihrem Mann - bei einem Empfang von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD).

Haakons letzter Besuch vor 21 Jahren

Auch 2002 war Haakon in Hamburg - ebenfalls ohne seine Frau. Bei einem Interview mit dem Fernsehsender "n-tv" in Berlin hatten beide durch falsch eingestellte Scheinwerfer schwere Verbrennungen im Gesicht erlitten, woraufhin Mette-Marit nach Norwegen zurückgereist war.

