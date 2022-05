Stand: 18.05.2022 13:02 Uhr Norovirus in Hostel: Mehrere Jugendliche betroffen

In einem Hostel in der Spaldingstraße im Stadtteil St. Georg hat es am Mittwoch einen Norovirus-Alarm gegeben. Betroffen waren insgesamt 13 Jugendliche aus zwei Schulklassen. Zwei von ihnen wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Infizierten klagten über Erbrechen und Durchfall. Ein Arzt hatte das Norovirus festgestellt, eine hochansteckende Magen-Darm-Krankheit. | Sendedatum NDR 90,3: 18.05.2022 13:00