Stand: 11.11.2019 06:17 Uhr

Nordpolitiker suchen Strategien gegen rechts

Was können die Landesregierungen und Stadtstaaten in Norddeutschland gegen Rechtsextremismus tun? Um diese Frage geht es heute, wenn sich die Innenminister und Senatoren der fünf norddeutschen Länder in Hamburg treffen. Sie wollen Strategien entwickeln, wie sie gemeinsam gegen rechtsextreme Tendenzen aktiv werden können. Dafür stellt der Hamburger Verfassungsschutz ein Lagebild für die Region vor. Das soll einen Überblick darüber geben, an welchen Orten es welche rechte Bewegungen gibt.

Bessere Zusammenarbeit

"Wir stehen vor einer großen Herausforderung beim Thema des Rechtsextremismus. Wir müssen ja davon ausgehen, dass rechtsextreme Strukturen und Aktivitäten nicht an den Landesgrenzen enden. Da müssen wir gucken: Wo können wir besser zusammenarbeiten", sagte Hamburgs Innensenator Andy Grote (SPD) vor der Konferenz NDR 90.3. Nach dem Anschlag auf die Synagoge in Halle und dem Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke seien alle aufgewühlt, so Grote. "Wir müssen an allen Stellen überprüfen, ob das, was wir bisher gemacht haben ausreicht."

Mehr tun gegen Rechte im Internet

Mehr tun müsse man zum Beispiel im Bereich des Internets. "Wir wissen nicht, was sich in den Tiefen des Internets tut. Wir sehen möglicherweise nur das, was über der Wasseroberfläche ist", sagte er. "Wir müssen versuchen, die Personen zu bekommen, solange sie nur im Internet unterwegs sind. Denn wenn sie erst mal auf die Straße gehen, wie in Halle, dann ist es zu spät."

Die Verfassungsschützer im Norden wollen verstärkt rechtsextremistische Bestrebungen im Internet beobachten. In Hamburg hat eine neue Einheit aus fünf "Cyber-Nazijägern", wie Grote die Verfassungsschützer in einem Interview nannte, ihre Arbeit aufgenommen. In Schleswig-Holstein sollen zwölf Internet-Ermittler den Rechtsextremismus boachten. Bremens Verfassungsschutz wirbt bei dem Thema um die Mithilfe der Bevölkerung.

Austausch und gemeinsame Methode

Ziel des Treffens sei ein regelmäßiger Austausch der Behörden der norddeutschen Länder über rechtsextreme Strukturen, so der Innensenator. Die Sicherheitsbehörden sollten in diesem Punkt systematisch zusammenarbeiten - und auch eine gemeinsame Methode entwickeln, Rechtsextremismisten und rechtsextreme Strukturen zu erkennen.

