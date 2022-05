Stand: 07.05.2022 20:32 Uhr Nordkirche befürwortet Waffenlieferungen an die Ukraine

Waffenlieferungen an die Ukraine sind nach Auffassung der evangelischen Nordkirche vertretbar. Das Selbstverteidigungsrecht der Ukraine sei rechtlich wie ethisch anzuerkennen, hieß es in einer Abschlusserklärung einer zweitägigen Sondersynode zum russischen Angriffskrieg. Gleichzeitig müsse man auch gucken, wie man innerhalb einer Zivilbevölkerung auch eine Gegenkraft entwickeln könne, die außerhalb von Militär stattfinde, sagte Bischöfin Kirsten Fehrs im Anschluss an die Tagung. | Sendedatum NDR Hamburg Journal: 07.05.2022 19:30