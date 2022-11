Nordkirche: Neue Kirchengemeinderäte wurden gewählt Stand: 27.11.2022 19:06 Uhr In der Nordkirche waren am Sonntag rund 1,7 Millionen Kirchenmitglieder zur Wahl aufgerufen. Sie bestimmten die neuen Kirchengemeinderäte in den rund 900 evangelischen Gemeinden in Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern.

Alle sechs Jahre stehen in der Nordkirche turnusgemäß die Wahlen der Kirchengemeinderäte an. Das sind die Gremien in den Gemeinden, die sich um die Finanzen, die Liegenschaften und die Personalplanung kümmern. Dort beraten die Mitglieder zusammen mit den Pastorinnen und Pastoren etwa auch die Konzepte der Kinder- und Jugend-, sowie der Konfirmandenarbeit. "Ein Kirchengemeinderat kümmert sich um alle Licht- und Schattenseiten des kirchlichen Lebens", erläutert Hamburgs Bischöfin Kirsten Fehrs.

Gemeindemitglieder ab 14 Jahren dürfen abstimmen

7.500 Frauen und Männer stellten sich zur Wahl. Auch jugendliche Gemeindemitglieder ab 14 Jahren durften ihre Stimme abgeben. Die Wahlbenachrichtigungen sind bereits im Oktober mit der Post verschickt worden. Dort ist unter anderem angegeben, wo die Wahlberechtigten ihre Stimme abgeben konnten. Alle Informationen zur Wahl bündelt die Nordkirche auch unter www.kirche-wahl.de.

Das amtliche Endergebnis der Kirchenwahl 2022 wird erst in einigen Wochen feststehen. Die neuen Kirchengemeinderäte werden im Januar 2023 offiziell in ihr Amt eingeführt.

