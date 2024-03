Stand: 04.03.2024 19:30 Uhr Norderelbbrücke muss nach Lkw-Unfall repariert werden

Wegen eines Unfallschadens muss die Norderelbbrücke in Hamburg repariert werden. Das teilte die Autobahn GmbH Nord am Montag mit, nachdem es am Morgen dort einen Lkw-Unfall gegeben hatte. Die Reparaturen sollen bereits am Dienstag beginnen. In dieser Zeit bleibe der rechte Fahrstreifen in Richtung Innenstadt im Brückenbereich gesperrt. Autofahrerinnen und Autofahrer müssen sich auf Behinderungen einstellen.

