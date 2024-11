Norderelbbrücke in Hamburg am Wochenende gesperrt Stand: 14.11.2024 19:32 Uhr Die Norderelbbrücke im Süden Hamburgs liegt auf der Autobahn 1 und ist von Freitagabend bis zum Montagmorgen gesperrt. Es kommt zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Die Sperrung soll am Freitag um 20 Uhr beginnen und am Montag um 5 Uhr enden, wie die Autobahn GmbH des Bundes mitteilte. Der Grund für die Sperrung sind Schweißarbeiten und weitere Reparaturen. Bei einer Prüfung waren Schäden an dem Bauwerk festgestellt worden. Die Brücke müsse vollständig gesperrt werden, weil während der Arbeiten keine Schwingungen auftreten sollen, so die Autobahn GmbH. Die Sperrzeit soll außerdem genutzt werden, um den Straßenbelag zu erneuern.

Erhebliche Verkehrsbehinderungen

Die Verbindungsrampe der A25 zur A1 im Autobahnkreuz Hamburg-Südost in Fahrtrichtung Süden ist den Angaben zufolge während des gesamten Wochenendes gesperrt. Außerdem wird der Streckenabschnitt zwischen dem Autobahnkreuz Hamburg-Ost und dem Autobahndreieck Norderelbe Richtung Süden dicht gemacht. Ebenso sind die Auffahrten am Autobahnkreuz Hamburg-Ost, an der Anschlussstelle Hamburg-Öjendorf, der Anschlusstelle Hamburg-Billstedt, dem Autobahnkreuz Hamburg-Südost und dem Autobahnkreuz Hamburg-Moorfleet Richtung Süden gesperrt.

Umleitungen und Ausweichempfehlungen der Autobahn GmbH:

Richtung Norden: Verkehrsteilnehmende auf der A1 aus Richtung Süden fahren ab dem Dreieck Norderelbe auf die A255 zur B75 Heidenkampsweg und weiter zur A24.

Alternativ können diese auch die A255 - B75 Heidenkampsweg zur B5 bis zur AS HH-Billstedt zur Auffahrt auf die A1 nutzen.

Bestehen bleiben die Fahrbeziehungen der A1 Moorfleet, Billstedt, Öjendorf und Hamburg-Ost in Richtung Norden.

Verkehrsteilnehmende auf der A25 aus Richtung Osten können die Fahrbeziehung über die A1 Richtung Lübeck normal nutzen.

Richtung Süden: Nutzerinnen und Nutzer der A1 aus Lübeck sowie der A24 aus Osten kommend fahren im AK HH-Ost auf die A24 Richtung HH-Centrum zur B75 und A255 Richtung Süden.

Dieses gilt ebenfalls für alle Verkehrsteilnehmenden aus dem innerstädtischen Bereich.

Nutzerinnen und Nutzern der A25 mit Zielen in Richtung Bremen/Hannover wird empfohlen weiträumig auszuweichen über die B404, A39 bis zum AK Maschen (36) und weiter zur A1 oder A7.

Norderelbbrücke mehr als 60 Jahre alt

Die Norderelbbrücke wurde 1963 als vierspurige Brücke eröffnet. Seit 1986 werden auch die Pannenstreifen als Fahrbahnen genutzt. Die Brücke muss noch bis mindestens 2029/2030 halten. Dann soll ein parallel neben der Brücke errichteter Neubau fertig sein.

