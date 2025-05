Stand: 15.05.2025 07:39 Uhr Norderelbbrücke am Wochenende gesperrt

Am kommenden Wochenende ist die Norderelbbrücke der A1 in Richtung Wilhelmsburg dicht. Laut Autobahn GmbH muss eine Übergangs-Konstruktion ausgetauscht werden, die Brücke und Straße verbindet. Die Sperrung startet Freitag um 20 Uhr und endet voraussichtlich Montagfrüh um fünf Uhr. Gleichzeitig wird in Moorfleet am Autobahndreieck Südost die Überfahrt der A25 zur A1 Richtung Bremen gesperrt.

