Norddeutsche Finanzminister gegen Entlastung von Spitzenverdienern Stand: 10.02.2023 15:23 Uhr Sollen Spitzenverdienerinnen und Spitzenverdiener in Deutschland weiter entlastet werden? Das zumindest fordert Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP). Die norddeutschen Finanzministerinnen und Finanzminister erteilen diesem Vorstoß eine klare Absage.

Die Zusammenarbeit mit Bundesfinanzminister Christian Lindner sei schwierig, sagte Hamburgs Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) nach einem Treffen mit den norddeutschen Finanzministerinnen und -ministern Monika Heinold (Grüne/Schleswig-Holstein), Gerald Heere (Grüne/Niedersachsen), Dietmar Strehl (Grüne/Bremen) und Heiko Geue (SPD/Mecklenburg-Vorpommern). Es gebe angesichts der aktuellen Krise keine Not, Spitzenverdienerinnen und -verdiener zu entlasten, so Dressel.

Haushaltslage im Norden angespannt

Genauso wenig müssten, wie in Berlin diskutiert, Freibeträge bei Erbschaften angehoben werden. Die Haushaltslage sei im Norden - mit Ausnahme von Hamburg - angespannt. Bremen will deshalb beispielsweise die sogenannte Schuldenbremse auch nach Corona aussetzen.

Kritik an Bayerns Klage gegen den Länderfinanzausgleich

Kritik üben die norddeutschen Finanzministerinnen und -minister auch an Bayern, wo die dortige Landesregierung gegen den Länderfinanzausgleich klagen will. Solidarität untereinander sei zu wichtig, um sie im Wahlkampf im bayrischen Bierzelt zu opfern, so Dressel. Hamburg ist derzeit im Norden das einzige Bundesland, das in den Länderfinanzausgleich einzahlt. Im vergangenen Jahr musste die Stadt rund 800 Millionen abgeben, mehr als je zuvor.

Erhöhung der Seehäfen-Finanzierung gefordert

Vom Bund forderten die Nord-Finanzministerinnen und -minister eine Erhöhung der Seehäfen-Finanzierung. Es war das erste Treffen aller Ressortchefs aus den fünf norddeutschen Ländern seit knapp 15 Jahren. Künftig soll so ein Treffen halbjährlich stattfinden, das nächste Mal im Herbst in Schwerin.

