Stand: 27.05.2020 14:34 Uhr - NDR 90,3

Nord-Finanzminister: Forderungen an Konjunkturprogramm

Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern wollen beim geplanten Corona-Konjunkturpaket des Bundes mitreden. Dazu haben Hamburgs Finanzsenator Andreas Dressel (SPD), die Kieler Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) und ihr Schweriner Kollege Reinhard Meyer (SPD) einen gemeinsamen Forderungskatalog erarbeitet.

"Nordländer erheblich betroffen"

"Ob Tourismus oder Gastgewerbe, Kultur oder maritime Wirtschaft - gerade in diesen Bereichen sind wir Nordländer erheblich betroffen", sagte Dressel am Mittwoch. Um die Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen, reiche es nach Ansicht der drei Länder nicht aus, die Kommunen von Altschulden zu entlasten und ein breit angelegtes Konjunkturprogramm zu starten.

Wenn den Gemeinden alte Kredite erlassen würden, nutze das Hamburg beispielsweise als Stadtstaat gar nichts, meinte Dressel. "Was wir nicht brauchen sind Programme, wo wir noch Geld mitbringen müssen", sagte Schleswig-Holsteins Finanzministerin Monika Heinold mit Blick auf eine mögliche Beteiligung von Ländern und Kommunen. Die Grünen-Politikerin forderte, der Bund solle sich künftig an den Kosten der Unterkunft für Hartz-IV-Empfänger mit 75 Prozent statt wie bisher 50 Prozent beteiligen. Außerdem sollte den Kommunen bei den Altschulden geholfen werden.

Was die Nord-Finanzminister fordern NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 27.05.2020 15:00 Uhr Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern haben gemeinsame Forderungen mit Blick auf das geplante Konjunkturprogramm des Bundes angemeldet. Dietrich Lehmann berichtet.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Ökologische Kriterien sollten zählen

Von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) fordern die drei Minister, das Konjunkturprogramm an ökologischen Kriterien auszurichten. Mecklenburg-Vorpommerns Finanzminister Reinhard Meyer lehnt etwa aus diesem Grund Auto-Abwrackprämien strikt ab. Stattdessen sollte man eher die Bauwirtschaft fördern, indem neue Schulen, Schwimmbäder und Sportstätten errichtet werden.

Um Städte und Gemeinden bei den laufenden Ausgaben zu entlasten, schlagen die Nordländer vor, dass der Bund dauerhaft den größten Teil der Kosten für die Unterkünfte von Geflüchteten übernimmt.

Die schwarz-rote Koalition in Berlin will Anfang Juni ein Konjunkturprogramm vorlegen. Am Montag war ein Eckpunktepapier von Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) bekannt geworden, das Hilfen in einem Umfang von mindestens 25 Milliarden Euro vorsieht.

Weitere Informationen NDR Info Ticker: Kitas und Schulen in SH bald im Regelbetrieb NDR Info Spätestens nach den Sommerferien sollen in Schleswig-Holstein Kinder im normalen Klassenverband unterrichtet und betreut werden. Das kündigte Ministerpräsident Günther an. Mehr Corona-News im Ticker. mehr Corona-Steuerausfall: Hamburg rechnet mit Milliarden Hamburg rechnet mit rund 1,7 Milliarden Euro weniger Steuern als im Oktober vorausgesagt. Man wolle nun jedoch "nicht gegen die Krise ansparen", sagte Finanzsenator Andreas Dressel. (26.05.2020) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 27.05.2020 | 15:00 Uhr