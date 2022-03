Nockemann nach AfD-Urteil: "Bleiben bei unserem Kurs" Stand: 09.03.2022 14:17 Uhr Das Kölner Verwaltungsgericht sieht Anhaltspunkte dafür, dass es in der AfD verfassungsfeindliche Bestrebungen gibt. Der Hamburger Landesparteichef Dirk Nockemann will sich davon nicht aus der Ruhe bringen lassen.

"Wir bleiben in Hamburg bei unserem Kurs", sagte Nockemann im Gespräch mit NDR 90,3. Sein Landesverband sei bereits in der Vergangenheit konsequent gegen Mitglieder vorgegangen, die den Boden der freiheitlich demokratischen Grundordnung verlassen hätten.

Geht die AfD in die nächste juristische Instanz?

Die Entscheidung des Kölner Verwaltungsgerichts beruhe auch nicht auf Vorfällen in Hamburg, sondern in Ostdeutschland und in Bayern, so der Hamburger Landeschef. Er rechne fest damit, dass seine Partei in die nächste juristische Instanz geht.

Hamburger Verfassungsschutz prüft Entscheidung

Der Hamburger Verfassungsschutz will erst einmal die Entscheidung des Kölner Verwaltungsgerichtes prüfen und sagte ansonsten nichts. Die Richter waren zu der Überzeugung gekommen, dass sich die AfD in einem Richtungsstreit befindet, in dem sich die verfassungsfeindlichen Bestrebungen durchsetzen könnten. Der Verfassungsschutz darf sie deshalb als sogenannter Verdachtsfall einstufen.

