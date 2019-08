Stand: 06.08.2019 11:54 Uhr

Nockemann auf Konfrontation mit Teilen der AfD

Die Hamburger AfD bleibt auf Konfrontationskurs zu Teilen der eigenen Partei. Der sogenannte Flügel um Björn Höcke habe in Hamburg keine Bedeutung, sagt AfD-Fraktionschef Dirk Nockemann im Sommerinterview mit NDR 90,3. Björn Höcke sei Spitzenkandidat der AfD in Thüringen - und dort solle er auch bleiben, so Nockemann. Er kritisiert vor allem das Geschichtsbild Höckes. "Ich kann nicht mit Fragen aus der Vergangenheit die Probleme der Zukunft lösen", so der Politiker im Interview. Ihm selbst gehe es um eine zukunftsorientierte Politik für Hamburg.

Dirk Nockemann im Sommerinterview NDR 90,3 - 06.08.2019 11:36 Uhr Autor/in: Jörn Straehler-Pohl Wer wird Spitzenkandidat der Hamburger AfD bei der Bürgerschaftswahl? Auch darüber hat Dirk Nockemann, AfD-Fraktionschef in der Bürgerschaft, im NDR 90,3 Sommerinterview gesprochen.







"Auswirkungen menschlichen Handelns auf das Klima"

Zu dieser zählt für Nockemann auch die Klimapolitik. Und auch damit stellt er sich in Widerspruch zu Teilen seiner Partei. Man wisse, es gebe einen Klimawandel und man sei auch überzeugt, dass es Auswirkungen menschlichen Handelns auf das Klima gebe. "Wer sollte das bestreiten", so Nockemann weiter.

Von der schwedischen Klimaaktivistin Greta Thunberg hält der Hamburger AfD-Fraktionschef trotzdem wenig. Da komme ein 16-jähriges Mädchen aus Schweden und sage: Ich will, dass ihr alle Angst habt vor dem Klimawandel. Sie werde vom Papst eingeladen und solle vor den Vereinten Nationen reden - das sei Irrsinn pur.

Prognose: Zehn Prozent bei Bürgerschaftswahl

Für die Bürgerschaftswahl Anfang nächsten Jahres rechnet Nockemann nach eigenen Angaben mit rund zehn Prozent für seine Partei.

