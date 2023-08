Stand: 15.08.2023 19:42 Uhr Noch immer kein Tarifabschluss im Hamburger Einzelhandel

Die rund 90.000 Beschäftigten des Hamburger Versand- und Einzelhandels müssen weiter auf einen Tarifabschluss warten. Vertreterinnen und Vertreter vom Handelsverband Nord und der Gewerkschaft ver.di trennten sich am Dienstag in Hamburg abermals ohne Ergebnis. Laut ver.di haben die Arbeitgeber kein neues Angebot vorgelegt. Nach Angaben der Arbeitgeberseite wollen sich die Tarifparteien das nächste Mal am 8. September zu einer Sondierungsrunde im kleineren Kreis treffen.

