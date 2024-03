Stand: 05.03.2024 06:09 Uhr Noch fast 450 Faxgeräte in Hamburgs Ämtern und Behörden

In Hamburgs Ämtern und Behörden sind noch 447 Faxgeräte im Einsatz, die meisten davon im Bereich der Innenbehörde. So setzt allein die Polizei mehr als 339 Faxgeräte ein, wie aus der Antwort des Senats auf eine Kleine Anfrage des CDU-Bürgerschaftsabgeordneten Sandro Kappe hervorgeht. Faxgeräte zu verwenden, sei "nicht nur rückständig, sondern geradezu absurd in Zeiten, in denen digitale Innovationen den Alltag prägen", sagte Kappe. Der Senat verweist darauf, dass Hamburg beim Digitalranking für Deutschlands Großstädte - dem "Smart City Index" hinter München auf Platz zwei liegt.

