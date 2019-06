Stand: 20.06.2019 16:44 Uhr

"No. 5 Elbe" wird Freitag in Werft geschleppt

Neues vom havarierten Lotsenschoner "No. 5 Elbe": Der Elbsegler soll am Freitag zur Peters Werft nach Wewelsfleth (Schleswig-Holstein) geschleppt werden. Laut Wasser- und Schifffahrtsamt sind die Lecks an dem gehobenen Schiff inzwischen durch Taucher weitgehend abgedichtet. Laut einem Gutachten kann der Lotsenschoner die Überfahrt sicher überstehen. Am frühen Morgen soll der Segler bei Hochwasser mithilfe eines Schleppers Stadersand verlassen. Gegen Mittag soll das Schiff das Störsperrwerk erreichen und dann weiter nach Wewelsfleth geschleppt werden. Gegen Abend könnte der havarierte Segler dann vorsichtig aus dem Wasser gezogen werden. Auf der Peters Werft liegt bereits ein anderes Schiff der Stiftung Hamburg Maritim zur Restaurierung: der Viermaster "Peking" soll am Montag ausgedockt werden.

Am frühen Montagmorgen war die gesunkene "No. 5 Elbe" in der Schwingemündung mithilfe von Hebegurten und Luftsäcken wieder an die Wasseroberfläche befördert worden. Seitdem liegt das Schiff dort an der Hafenspundwand.

Fatales Manöver an Bord des Lotsenschoners

Der Lotsenschoner war am 8. Juni auf Höhe Stadersand auf der Elbe mit einem Containerschiff kollidiert. Er befand sich auf einer Gästefahrt und hatte 43 Passagiere an Bord. Das Schiff sank und liegt derzeit in der Mündung der Schwinge in die Elbe. Bei der Kollision der "No. 5 Elbe" mit dem Containerschiff "Astrosprinter" wurden acht Menschen verletzt. Nach kurzer Zeit konnten sie das Krankenhaus wieder verlassen. Videoaufnahmen zeigen den Moment kurz vor der Kollision. Auswertungen legen nahe, dass ein Fehler an Bord des historischen Schiffes zu dem Unfall führte.

Traditionssegler erst kürzlich restauriert

Der Lotsenschoner war gerade erst für rund 1,5 Millionen Euro aufwendig saniert worden und Ende Mai nach Hamburg zurückgekehrt. Er hat eine äußerst bewegte und bewegende Geschichte. Gebaut 1883 bei der Stülcken-Werft in Hamburg, diente das Schiff mehrere Jahrzehnte dazu, Lotsen in der Nordsee an Bord der einlaufenden Schiffe zu bringen - und wieder zurück. Nach der Außerdienststellung wurde die "No. 5 Elbe" in den 1920er-Jahren in die USA verkauft, diente dem Autor und Abenteurer Warwick Tompkins und seiner Familie als schwimmendes Zuhause. Seit 2002 war der Lotsenschoner wieder in Deutschland und nahm bei Tagestörns auch Gäste mit an Bord.

