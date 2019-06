"No. 5 Elbe" erfolgreich gehoben

NDR 90,3 - 17.06.2019 06:00 Uhr

Luftsäcke haben den gesunkenen Traditionssegler "No. 5 Elbe" wieder auftauchen lassen. Das Schiff liegt jetzt an der Hafenspundwand in der Schwingemündung.