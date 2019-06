Stand: 14.06.2019 13:35 Uhr

"No. 5 Elbe": Video zeigt Moment vor Kollision

Die Kollision des Lotsenschoners "No. 5 Elbe" mit einem Containerschiff am vergangenen Wochenende könnte durch den Fehler eines Rudergängers an Bord des historischen Schiffes verursacht worden sein. Das legt die Auswertung von Videoaufnahmen nahe, die im Internet veröffentlicht wurden.

Fatales Manöver

Neues Video vom Lotsenschoner "No. 5 Elbe" NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 14.06.2019 13:00 Uhr Autor/in: Matthias Steiner Die Kollision der "No. 5 Elbe" mit einem Frachter könnte durch den Fehler eines Rudergängers an Bord des historischen Schiffes verursacht worden sein. Matthias Steiner berichtet.







Das offenkundig an Bord des Lotsenschoners aufgenommene Video zeigt die "No. 5 Elbe" auf der nördlichen und damit falschen Fahrwasserseite hoch am Wind stromaufwärts segeln, bereits auf Kollisionskurs mit dem Frachter. Kurz vor dem Unfall ist das Kommando "hart Backbord" zu hören - das einzig richtige Kommando, um dem Frachter noch auszuweichen. Die Personen an der mächtigen Pinne des Lotsenschoners aber schieben die Pinne nach Backbord und lenken damit das historische Holzschiff direkt vor den Bug des Frachters. Ein fataler Fehler.

Bergung für das Wochenende geplant

Bei der Kollision wurde die "No. 5 Elbe" so schwer beschädigt, dass sie später in der Mündung des Flusses Schwinge sank. Am Wochenende soll eine spanische Firma dort mit den Bergungsarbeiten beginnen. Geplant ist, das 37 Meter lange Schiff mit großen Luftsäcken zu heben und dann nach Hamburg zu bringen. In den vergangenen Tagen hatten die Stiftung Hamburg Maritim und Vertreter der Versicherung mehrere Konzepte und Angebote von Bergungsfirmen geprüft. Mit der jetzt gewählten Methode werde der historische Holzrumpf am meisten geschont, sagte Stiftungsvorstand Joachim Kaiser.

Der Segler war am Sonnabend auf der Elbe auf Höhe Stadersand mit dem Containerschiff kollidiert und später gesunken. Acht Menschen wurden verletzt, inzwischen sind alle wieder aus den Krankenhäusern entlassen. Die Hamburger Polizei ermittelt gegen den Kapitän des Seglers.

Traditionssegler erst kürzlich restauriert

Der Lotsenschoner war gerade erst für rund 1,5 Millionen Euro aufwendig saniert worden und Ende Mai nach Hamburg zurückgekehrt. Er hat eine äußerst bewegte und bewegende Geschichte. Gebaut 1883 bei der Stülcken-Werft in Hamburg, diente das Schiff mehrere Jahrzehnte dazu, Lotsen in der Nordsee an Bord der einlaufenden Schiffe zu bringen - und wieder zurück. Nach der Außerdienststellung wurde die "No. 5 Elbe" in den 1920er-Jahren in die USA verkauft, diente dem Autor und Abenteurer Warwick Tompkins und seiner Familie als schwimmendes Zuhause. Seit 2002 war der Lotsenschoner wieder in Deutschland und nahm bei Tagestörns auch Gäste mit an Bord.

