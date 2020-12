Nikolaus schwebt vom Dach einer Hamburger Kinderklinik

Stand: 06.12.2020 11:38 Uhr

Höhenretter der Feuerwehr haben am Nikolaustag die kleinen Patienten der Kinderklinik am Universitätskrankenhaus Hamburg-Eppendorf überrascht. Als Nikolaus und Superhelden verkleidet seilten sie sich am Sonntag vom Dach des Klinikgebäudes ab.