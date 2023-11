Nikolai Zech

"Wie schafft man es da nur rein?" - das hat sich Nikolai schon zu Schulzeiten gefragt, wenn morgens beim Frühstück das Radio lief. Und obwohl er nach seinem Medienmanagement-Studium erst "irgendwas mit Marketing" machen wollte, ist nach einem Praktikum und Volontariat beim Radiosender Oldie 95 in Hamburg glücklicherweise "irgendwas mit Medien" daraus geworden. Nach anschließenden zwei Jahren als Morningshow-Moderator bei delta radio in Kiel konnte Nikolai im NDR Fuß fassen: erst fünf Jahre bei N-JOY und seit Herbst 2021 bei NDR 90,3. Hier moderiert er für die Stadt, die er gegen keine andere Stadt in der Welt eintauschen möchte. Nikolai werkelt gerne in seinem Garten, geht Wakeboarden, badet in der Dove-Elbe, spielt Tennis oder "entspannt" beim Yoga. Namaste!

Geboren in: Hannover am: 1988

Das mache ich bei NDR 90,3: Moderieren

Mein schönstes Erlebnis: Bei meiner Hochzeit wurde uns gesagt, dass die Hochzeit NICHT der schönste Tag im Leben ist, sondern der Beginn vieler schöner Tage. So halte ich das auch mit meinen schönen Erlebnissen (Die Hochzeit war übrigens eines davon).

Das war mir peinlich: Als ich herausgefunden habe, dass ich meinen Friseur über sechs Jahre lang konsequent mit dem falschen Vornamen angesprochen habe.

Mein Lebensmotto: Habe ich nicht wirklich. "Hauptsache gesund und glücklich" vielleicht.

Das esse ich am liebsten: Definitiv Pizza!

Auf eine einsame Insel nehme ich mit: Meine Frau (wenn sie Lust hat)! Ansonsten all das, was mich sechs Staffeln "Lost" gelehrt haben.

Das mache ich, wenn ich nicht bei NDR 90,3 bin: Sport (Tennis, Yoga oder Laufen), Wakeboard fahren, Konsole zocken oder Gartenarbeit.

Da bin ich gerne, wenn ich nicht in Hamburg bin: Wandern oder Snowboardfahren in den Bergen.

Deshalb liebe ich es, nach Hamburg zurückzukehren: Weil mir keine andere Stadt so ein Heimatgefühl gibt, wie der Moment, wenn ich auf der A7 Richtung Norden kurz vorm Elbtunnel an den Hafenkränen vorbeifahre und dabei auf das unfassbar schöne Panorama von Hamburg blicke.

Das wollte ich als Kind werden: Tierarzt