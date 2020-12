Night of the Proms Stand: 18.12.2020 19:30 Uhr Aufgrund der Corona-Pandemie kann Night of the Proms nicht live stattfinden. Die Veranstalter haben daher ein Video mit Höhepunkten der vergangenen Jahre erstellt.

Eigentlich hätte heute und morgen die Hamburg Arena gebebt und eigentlich hätten heute Stars aus der Pop- und Rockmusik zusammen mit "klassischen" Musikern bei der von NDR 90,3 präsentierten Night of the Proms auf der Bühne gestanden. Zum Trost haben die Veranstalter ein Video mit Ausschnitten aus vergangenen Konzerten, Interviews mit den Machern der Night of the Proms und einen Blick hinter die Kulissen gemacht. Dieses können Sie hier noch bis zum 18. März sehen.

Hamburg Sounds sendet Höhepunkte

Der Nachholtermin ist für den 3. und 4. Dezember 2021 angesetzt. Hamburg Sounds sendet daher am Sonntag, den 20. Dezember, ab 20 Uhr Höhepunkte der vergangenen Jahre von dieser außergewöhnlichen Konzertreihe.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Sounds | 18.12.2020 | 19:30 Uhr