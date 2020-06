Stand: 23.06.2020 06:57 Uhr - NDR 90,3

"Night of Light": Hilferuf der Veranstaltungsbranche

Konzerte, Messen oder Clubveranstaltungen sind wegen der Corona-Krise weiterhin nicht möglich. Die Veranstaltungsbranche hat am Montagabend mit einer bundesweiten Aktion auf die wirtschaftlichen Folgen aufmerksam gemacht: Mit der "Night of Light" wollte die Branche auf die "Alarmstufe Rot" hinweisen. In Hamburg wurden Wahrzeichen wie zum Beispiel die Elbphilharmonie oder der Fernsehturm beleuchtet.

Auch auf der Reeperbahn waren Hunderte rote LED- Lampen und Strahler installiert. Viele davon beleuchteten den Gehweg, andere die Gebäude mit den Theatern und Klubs. Auf dem Spielbudenplatz gab es eine kleine Show mit Feuer, Licht- und Nebeleffekten.

Demonstration "Night of Light" 23.06.2020 09:15 Uhr In Hamburg haben Clubbetreiber und Eventmanager gegen Corona-Auflagen demonstriert. Nicht nur der Kiez wurde rot angestrahlt, sondern auch Gebäude wie die Fischmarkthalle und die Elbphilharmonie.







3,77 bei 13 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Appell an die Politik

"Die nächsten 100 Tage übersteht die Veranstaltungswirtschaft nicht! Die aktuellen Auflagen und Restriktionen machen die wirtschaftliche Durchführung von Veranstaltungen quasi unmöglich", sagte der Initiator der Aktion "Night of Light" und Vorstand der LK-AG Essen, Tom Koperek. Die Vertreter der Veranstaltungsbranche forderten einen Dialog mit der Politik, um gemeinsam einen Weg aus der Krise zu finden.

Die aktuellen Corona-Auflagen treffen nicht nur die Veranstalter, sondern auch Spielstätten sowie Zulieferer und Dienstleister wie Technikfirmen, Bühnen- und Messebauer, Ausstatter, Caterer, Logistiker, zudem Künstler oder Einzelunternehmer. "Für viele Dienstleister wird es kein Überleben auf dem Markt geben. Ihnen droht das gnadenlose Aus", sagte der Gründer von BigCityBeats, Bernd Breiter.

Autokorso vor einer Woche

Bereits vor gut einer Woche hatte die Veranstaltungsbranche demonstriert: Mit einem Autokorso aus rund 400 Fahrzeugen waren Mitarbeitende aus Konzert- und Veranstaltungsunternehmen unter dem Motto "EVENTuell nie wieder" durch Hamburg gezogen. Während der Demonstration war es im Hamburger Stadtgebiet zu Verkehrsbehinderungen gekommen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 23.06.2020 | 06:00 Uhr