Stand: 12.03.2025 09:06 Uhr Nienstedten: Feierstunde für neuen Militärabbiner Ederberg

Der liberale Militärabbiner Nils Ederberg ist am Dienstag mit einer Feierstunde in der Clausewitz-Kaserne in Hamburg-Nienstedten offiziell in sein Amt eingeführt worden. Zusammen mit seinem orthodoxen Amtskollegen betreut Ederberg Bundeswehrangehörige in Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Bremen und Hamburg. Zu seinen Aufgaben gehört unter anderem die Seelsorge für jüdische und nicht-jüdische Soldatinnen und Soldaten. Seit etwa vier Jahren wird die jüdische Militärseelsorge innerhalb der Bundeswehr aufgebaut.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 11.03.2025 | 18:00 Uhr