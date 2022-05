Stand: 24.05.2022 20:50 Uhr Niendorf: Fördergeld für Ausbau des Sportparks am Sachsenweg

Im Sportpark am Sachsenweg in Niendorf soll es in Zukunft noch mehr Sportmöglichkeiten geben. Dafür gab es am Dienstag neues Fördergeld. Der Sportpark ist eine der größten Anlagen dieser Art im Bezirk Eimsbüttel und wird zurzeit in Teilen saniert. Hier entstehen eine Fitnessinsel, eine Skateanlage, ein Bolzplatz und ein Kunstrasenspielfeld. Die Gesamtkosten liegen bei rund 1,5 Millionen Euro. 640.000 Euro davon kommen aus dem städtischen Quartiersfonds für Investitionen in den Bezirken. | Sendedatum NDR Hamburg Journal: 24.05.2022 18:00