Stand: 19.04.2025 06:53 Uhr Niendorf: Feuer in Wohnunterkunft für Geflüchtete

In einer Wohnunterkunft für Geflüchtete in Hamburg-Niendorf ist am Freitagabend ein Feuer ausgebrochen. Drei Menschen wurden verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr löschte den Brand im zweiten Stock der Unterkunft in der Schmiedekoppel. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Feuer kommen konnte.

