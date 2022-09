Stand: 07.09.2022 10:50 Uhr Niendorf: Brand in Jugendeinrichtung

In Niendorf ist am Mittwochmorgen eine Wohnung komplett ausgebrannt. Ein Großaufgebot der Feuerwehr war in der Max-Zelck-Straße im Einsatz, da in der Jugendeinrichtung zunächst noch Menschen vermisst wurden. Alle Bewohnerinnen und Bewohner konnten sich aber ins Freie retten. | Sendedatum NDR 90,3: 07.09.2022 11:00

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 07.09.2022 | 11:00 Uhr