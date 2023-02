Stand: 04.02.2023 22:43 Uhr Niederlage für Zverev: Traum vom Davis Cup geplatzt

Das deutsche Davis-Cup-Team hat am Sonnabend in Trier die Qualifikation für die Gruppenphase des traditionsreichen Tennis-Wettbewerbs verpasst. Erst scheiterte der Hamburger Alexander Zverev überraschend mit 2:6, 6:7 (4:7) an Marc-Andrea Hüsler. Zuvor hatte schon sein Teamkollege Daniel Altmaier verloren. Damit stand es am Ende 2:3 gegen die Schweiz.

