Stand: 15.05.2022 18:34 Uhr Niederlage für Hamburg Towers

Die Hamburg Towers haben am Sonntag gegen die Baskets in Bonn verloren. Mit 81:89 (46:37) unterlag die Mannschaft von Trainer Pedro Calles im zweiten Spiel der Basketball-Playoffs in der Bundesliga. Schon am Freitag waren die Hamburger unterlegen. Das nächste Spiel der Playoffs findet am 20. Mai in der Inselparkhalle in Hamburg statt. | Sendedatum NDR 90,3: 15.05.2022 18:00

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 15.05.2022 | 18:00 Uhr