Stand: 25.06.2022 16:40 Uhr Niederlage für FC St. Pauli bei Testspiel in Kiel

Der FC St. Pauli hat ein Testspiel bei Holstein Kiel am Sonnabend verloren, mit 0 zu 2. Die beiden Mannschaften lieferten sich ein intensives Spiel, in dem auch die Hamburger zu ihren Chancen kamen. Lukas Daschner und Marcel Hartel vergaben gute Gelegenheiten der Kiez-Kicker. Die Tore für die Kieler erzielten Benedikt Pichler und Fiete Arp. In gut einer Woche reisen die Hamburger ins Trainingslager in das italienische Südtirol. | Sendedatum NDR 90,3: 25.06.2022 16:00