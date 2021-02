Neuer Schnee und neue Zugausfälle in Hamburg Stand: 10.02.2021 08:07 Uhr Auch in Hamburg hat es in der Nacht zu Mittwoch kräftig geschneit. Die Stadtreinigung ist seit kurz nach Mitternacht mit 840 Mitarbeitenden im Einsatz, um die Straßen zu räumen.

"Wir haben mit Schnee in Höhe von fünf bis sieben Zentimetern zu kämpfen und haben Schneepflüge an den Einsatzfahrzeugen. Das passiert nicht allzu häufig in Hamburg", sagte Andree Möller von der Stadtreinigung. Die Streudienste seien voraussichtlich bis zum Mittag beschäftigt. 350 Fahrzeuge sicherten vor allem Radwege, verkehrswichtige Fahrbahnen, wichtige Gehwege ohne Anlieger, Zebrastreifen sowie Bushaltestellen.

Ausfälle im Zugverkehr

Bei der Bahn gab es neue Ausfälle. Zwischen Hamburg und Kiel, Hamburg und Lübeck sowie zwischen Hamburg und Westerland verkehrten am Morgen keine Fernverkehrszüge, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Geplante Reisen sollten mindestens eine Stunde vor Fahrtbeginn überprüft oder auf einen anderen Tag verschoben werden. Es werde mit Hochdruck daran gearbeitet, die Störungen zu beheben. Auch bei den Zugverbindungen zwischen Hamburg und Frankfurt beziehungsweise München sowie zwischen Hamburg und Bremen, Münster und Köln seien die Verbindungen eingeschränkt und deutlich verspätet. Im Nahverkehr gab es bisher keine größeren Probleme.

Heute werden zeitweise neue Schneeschauer erwartet, auch in der kommenden Nacht. Die Höchstwerte sollen bei -2 bis -1 Grad liegen.

