Stand: 10.01.2024 19:03 Uhr Neun Jahre Haft für Mordversuch in Harburg: Urteil rechtskräftig

Das Urteil gegen einen Mann wegen eines Mordversuchs in Harburg ist rechtskräftig. Der Bundesgerichtshof habe die Revision gegen das Urteil des Landgerichts Hamburg vom 10. Mai vergangenen Jahres verworfen, teilte ein Gerichtssprecher am Mittwoch mit. Damit ist klar, dass der damals 26-Jährige neun Jahre Gefängnis verbüßen muss und anschließend in Sicherungsverwahrung kommt. Nach Überzeugung des Landgerichts hatte er am 9. November 2022 mehrmals von hinten auf einen 27-Jährigen eingestochen, der mit seiner Lebensgefährtin auf einer Mauer saß. Der 27-Jährige wurde dabei schwer verletzt. Hintergrund war angeblich ein Streit um Geld für Drogen.

