Stand: 10.05.2023 15:17 Uhr Neun Jahre Haft für Mordversuch in Harburg

Ein 26-Jähriger ist am Mittwoch vom Hamburger Landgericht wegen versuchten Mordes zu neun Jahren Haft verurteilt worden. Anschließend kommt er in Sicherungsverwahrung. Er hatte im November vergangenen Jahres in Harburg einen 27-jährigen Bekannten von hinten niedergestochen. Hintergrund der Tat waren angebliche Schulden nach Drogengeschäften. Nach der Haft kommt der 26-Jährige in Sicherungsverwahrung, weil er schon einmal wegen eines Tötungsdeliktes im Gefängnis war. Im Alter von 18 Jahren hatte er seine Freundin getötet.

