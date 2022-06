Stand: 18.06.2022 14:02 Uhr Neun-Euro-Ticket sorgt für volle Züge im Norden

Sonnenschein, sommerliche Temperaturen und der Start der Kieler Woche haben am Sonnabend zahlreiche Menschen in den Norden gelockt. Vor allem die Bahn meldete volle Züge in Richtung Küsten, wie ein Sprecher der Deutschen Bahn mitteilte. Das Neun-Euro-Ticket sei beliebt und mehr Menschen seien mit Bus und Bahn unterwegs. Besonders die Regionalbahnen in die touristischen Regionen seien hoch ausgelastet. | Sendedatum NDR 90,3: 18.06.2022 12:00