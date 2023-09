Neuland: Wohnhaus brennt ab und stürzt ein Stand: 03.09.2023 12:22 Uhr Im Harburger Stadtteil Neuland ist heute ein Haus abgebrannt. Von dem Haus in der Fünfhausener Straße ist nicht mehr viel übrig - es ist eingestürzt.

Angefangen hatte alles am Sonnabend. Um kurz vor 20 Uhr wurde die Feuerwehr das erste Mal zu dem Grundstück im Stadtteil Neuland alarmiert. Das Carport vor dem Haus war in Brand geraten. Nachdem die Einsatzkräfte es gelöscht hatten, wurde es abgerissen. In der Nacht kontrollierten Feuerwehrleute die Brandstelle nochmal routinemäßig. Dabei war laut Feuerwehr alles in Ordnung.

Wohnhaus gerät in Brand

Am Sonntagmorgen wurden die Einsatzkräfte dann aber wieder zu dem Grundstück alarmiert. Dieses Mal war das Wohnhaus in Brand geraten. Als die Feuerwehr eintraf, brannte fast das ganze Haus. Die Retterinnen und Retter konnten nicht mehr viel tun und ließen das Gebäude kontrolliert abbrennen. Die Bewohnenden konnten sich selbst in Sicherheit bringen.

Weshalb die beiden Feuer ausbrachen, ist noch unklar. Das versuchen nun Ermittler der Polizei herauszufinden.

