Neugraben: Mann erhält Stromschlag bei Betreten der Gleise

Am S-Bahnhof Neugraben hat ein Mann am Sonnabendmorgen einen Stromschlag bekommen. Nach Angaben der Polizei wollte er die Gleise überqueren, geriet dabei an die Stromschiene und blieb liegen. Ein kurz darauf einfahrender Zug überollte den Mann zwar nicht, der 24-Jährige war aber zwischen Zug und Stromschiene eingeklemmt. Die Feuerwehr rettete den Mann aus dieser Lage und brachte ihn mit Brandverletzungen ins Krankenhaus Boberg. Er hatte 1,4 Promille Alkohol im Blut.

