Stand: 05.05.2025 15:42 Uhr Neugraben: Kind bei Unfall mit Transporter schwer verletzt

Ein Junge ist am Montagmittag in Neugraben angefahren und schwer verletzt worden. Das Kind wurde laut Polizei beim Überqueren der Straße an der Ecke Cuxhavener Straße / Neugrabener Bahnhofstraße von einem Transporter erfasst und kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Wie sich der Unfall genau ereignet hat, ermittelt jetzt die Polizei.

