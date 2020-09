Stand: 01.09.2020 06:00 Uhr - NDR 90,3

Neugraben-Fischbek: Fliegerbombe entschärft

Bei Sondierungsarbeiten auf dem Gelände eines Wasserwerks ist im Hamburger Stadtteil Neugraben-Fischbek am Montag eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Es handele sich um einen 250 Kilogramm schweren Blindgänger, eine deutsche Bombe, sagte ein Feuerwehrsprecher mit. In der Nacht konnte die Bombe entschärft werden.

Komplizierter Einsatz für die Entschärfer

Für den Kampfmittelräumdienst war es ein komplizierter Einsatz. Deutsche Fliegerbomben sind in Hamburg laut Feuerwehr eher selten. Sie unterscheiden sich in der Bauart von britischen oder amerikanischen Blindgängern, die in der Stadt häufiger gefunden werden. Die Zünder sind bei dem deutschen Modell anders verbaut und durch eine Ausbausperre geschützt. Weil das Entschärfungswerkzeug deshalb angepasst werden musste, dauerte der Einsatz bis 3 Uhr in der Nacht.

Anwohnende dürfen zurück

Die etwa 600 Anwohnerinnen und Anwohner, die den Gefahrenbereich verlassen mussten, dürfen wieder in ihre Wohnungen zurück. Die deutsche Bombe war vermutlich im Flugzeug eines Piloten auf dem Heimflug, der mit einer scharfen Bombe an Bord nicht landen konnte. Deshalb wurde sie wahrscheinlich abgeworfen, sagt Feuerwehrsprecher Jan-Ole Unger.

