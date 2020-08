Stand: 31.08.2020 20:10 Uhr - NDR 90,3

Neugraben-Fischbek: Fliegerbombe entdeckt

Bei Sondierungsarbeiten auf dem Gelände des Wasserwerks ist im Hamburger Stadtteil Neugraben-Fischbek am Montag eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Es handele sich um einen 250 Kilogramm schweren Blindgänger, sagte ein Feuerwehrsprecher mit. Später teilte die Feuerwehr mit, es handele sich um eine deutsche Bombe. Die Entschärfung werde "sehr komplex" und könne sich noch einige Stunden hinziehen. Rund um den Fundort am Falkenbergsweg wurde ein Sperrradius von 300 Metern eingerichtet. Etwa 570 Menschen, darunter auch die Bewohnerinnen und Bewohner eines Hochhauses, wurden aufgefordert, den Gefahrenbereich zu verlassen. Das Bezirksamt Harburg richtete eine Notunterkunft in der CU Arena in Neugraben ein. Linienbusse wurden umgeleitet.

