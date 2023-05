Stand: 27.05.2023 18:57 Uhr Neugraben-Fischbek: Betrunkener fährt gegen Ampel

In Neugraben-Fischbek ist in der Nacht zu Sonnabend ein 30-Jähriger Mann bei einem Autounfall verletzt worden. Der Mann kam mit seinem Wagen an der Kreuzung Cuxhavener Straße / Neugrabener Bahnhofsstraße nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Verkehrsschild und eine Ampel. Die Ampel wurde komplett zerstört. Ein Alkoholtest der Polizei ergab, dass der 30-Jährige getrunken hatte. Er kam in ein Krankenhaus, sein Führerschein wurde eingezogen.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 27.05.2023 | 19:30 Uhr