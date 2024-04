Stand: 30.04.2024 11:06 Uhr Neugraben-Fischbek: 86-Jährige stirbt nach Busunfall

Am vergangenen Mittwoch hatte sich auf der Cuxhavener Straße in Neugraben-Fischbek ein Unfall ereignet, bei dem ein Auto und ein Linienbus zusammengestoßen waren. Dabei war eine 86-jährige Autofahrerin lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, ist die Seniorin nun an ihren schweren Verletzungen gestorben.

