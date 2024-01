Stand: 26.01.2024 12:44 Uhr Neues Zentrum für psychisch kranke Menschen in Farmsen

Es gibt Menschen, die werden zu ihrem eigenen Schutz in die Psychiatrie eingewiesen, weil sie sich ansonsten etwas antun könnten. Für sie gibt es jetzt in Farmsen ein neues Zuhause. Das städtische Sozialunternehmen Fördern und Wohnen hat dort am Freitag das "Zentrum für psychisch erkrankte Menschen eröffnet". Zu diesem Zentrum gehören neben der Wohngruppe für Psychiatrie-Patientinnen und -Patienten auch 21 Apartments für Menschen, die weitgehend allein leben können. Das neue Angebot für Menschen, die sich selbst gefährden, ist erst das dritte seiner Art in ganz Hamburg.

