Stand: 27.10.2022 18:44 Uhr Neues Zentrum für HIV-Forschung in Hamburg

Hamburg bekommt ein neues Zentrum zur Entwicklung von Therapien für schwere Infektionskrankheiten wie HIV. Errichtet wird das Speziallabor in Bahrenfeld von einem privatwirtschaftlichen Biotech-Unternehmen. Das Start-up Provirex verwendet eine Technologie, die auf Forschung des Leibniz-Instituts für Virologie basiert. Sie soll ermöglichen, den Bauplan des Aids-Erregers im Erbgut von infizierten Zellen zu erkennen und per Genschere zu entfernen. Im Rahmen einer Studie am UKE soll das Verfahren Ende nächsten Jahres erstmal an einer kleinen Gruppe von HIV-Infizierten getestet werden. Das neue Labor soll 2024 in Betrieb genommen werden.

