Neues Projekt für schwerstkranke Kinder in Hamburg

Um Familien mit schwerstkranken Kindern besser zu unterstützen, startet in Hamburg das bundesweit einzigartige Projekt "Ülenkinder". Am Israelitischen Krankenhaus in Alsterdorf können sich Angehörige ab September für die häusliche Pflege der Kinder fit machen lassen. Bisher klafft eine Lücke im Versorgungssystem für schwer- und todkranke Kinder, wenn sie vom Krankenhaus in die häusliche Pflege entlassen werden. Spezialisierte Pflegedienste sind rar und die Angehörigen häufig überfordert.

Intensivkurs in häuslicher Pflege

Am Israelitischen Krankenhaus können künftig bis zu acht betroffene Familien mit ihren pflegebedürftigen Kindern einen Intensivkurs für die häusliche Pflege absolvieren. Dafür werden sie in Familienzimmern untergebracht. Bis zu zwölf Wochen werden sie dann rund um die Uhr von Fachärzten, Kinderkrankenpflegern sowie Therapeuten betreut und geschult.

Hamburg ist mit "Ülenkinder" Vorreiter

Ziel des Aufenthaltes sei es, den Familien Sicherheit in der Versorgung ihrer Kinder im Alltag zu vermitteln, sagte Eva-Maria Ciolek, Geschäftsführerin der "Ülenkinder". Das ermögliche ihnen dann eine ganz neue Unabhängigkeit. Drei Jahre wurde das Schulungsprojekt vorbereitet – unterstützt von der AOK Rheinland/Hamburg. Hamburg ist mit dieser ambulanten Wohnform, bei der die gesamte Familie auf die häusliche Pflege vorbereitet wird, Vorreiter. Das Modell soll bundesweit Maßstäbe setzten.

