Stand: 22.09.2022 15:41 Uhr Neues Planierschiff "Chicago" im Hafen getauft

Der Hamburger Hafen bekommt ein neues klimafreundliches Schlickschiff. Es wurde am Donnerstag von der US-Botschafterin Amy Gutmann auf den Namen "Chicago" getauft. Das Schiff soll künftig einen Großteil der Unterwasser-Planierarbeiten übernehmen und Sedimente in Bereiche ziehen, in denen sie dann leicht von Saugbaggern aufgenommen werden können. Die "Chicago" gehört zur Flotte Hamburg des Hafenbetreibers Hamburg Port Authority. Die Baukosten lagen bei sieben Millionen Euro.

