Stand: 06.06.2019 06:16 Uhr

Neues Löschboot - aber Sorge um Brandschutz

Im südlichen Hafengebiet im Bereich Harburg, Kattwyk und Hohe Schaar wird es ab Mitte Juni kein einsatzbereites Löschboot der Feuerwehr mehr geben. Mit der Indienststellung des neuen Löschbootes "Branddirektor Westphal" will die Feuerwehr die Löschbootstation am Anleger Süderelbe aufgeben.

Neues Löschboot für den Hamburger Hafen











Ab 17. Juni wird Brandvorsorge neu geordnet

Seit Monaten hatten Feuerwehrleute auf dem Neubau trainiert, der am 17. Juni in den Einsatzdienst geht. Das riesige Löschboot wird in Neumühlen stationiert und soll den ganzen Hafen abdecken. Gleichzeitig wird das alte Löschboot 31, das bislang auf der Süderelbe und im südlichen Reiherstieg für Sicherheit sorgte, außer Dienst gehen. Nur an der Kehrwiederpitze, also auf der Norderelbe, bleibt ein kleineres Löschboot erhalten. Dieses wird demnächst durch einen Neubau ersetzt.

Feuerwehr gibt Löschbootstation Süderelbe auf NDR 90,3 - 06.06.2019 06:00 Uhr Mit der Indienststellung der "Branddirektor Westphal" wird die Löschstation am Anleger Süderelbe aufgegeben. Reicht dann der Brandschutz in Harburg aus? Werner Pfeifer berichtet.







Gladiator sieht Risiko

Der CDU-Bürgerschaftsabgeordnete Dennis Gladiator sieht durch den Wegfall der Löschbootstation an der Süderelbe ein Risiko für die Häfen in Harburg. Zudem gebe es Mitte Juni wegen des Neubaus der Kattwykbrücke eine Sperrung der Süderelbe. Würde es in dieser Zeit zu einem Feuer, zum Beispiel auf einem Tanker im Seehafen Harburg kommen, würde ein Löschboot fehlen.

Die Feuerwehr weist diese Bedenken zurück: Man habe genügend Fahrzeuge, um von Land aus zu löschen. Zudem gebe es Kleinboote für die Menschenrettung. Im schlimmsten Fall müsse das kleinere Löschboot durch den Reiherstieg von der Kehrwiederspitze kommen. Die Fahrtzeit beträgt allerdings gut eine halbe Stunde.

