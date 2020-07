Stand: 28.07.2020 20:08 Uhr - NDR 90,3

Neues Gebetshaus auf Wilhelmsburger Friedhof

In Hamburg-Wilhelmsburg müssen 41 muslimische Grabstätten auf dem Friedhof Finkenriek umgelegt werden. Die Grabstätten sind dem geplanten Bau der A26-Ost an der Wilhelmsburger Kornweide, wo ein Autobahntunnel die A1 und die A7 verbinden soll, im Weg. Am Dienstag erhielt die Islamische Gemeinde ein Haus für das Begräbnis-Ritual.

Islam erlaubt Umbettung von Grabstätten

Der Islam erlaubt die Umbettung, doch es schmerzt die Angehörigen. Deshalb schaffen ihnen die Stadt und die Autobahnplaner der Deges eine Art Kompensation. "Sie erhalten erstmal ein schöneres Gräberfeld", sagt Projektleiterin Daniela Jung. "Zudem bekommen die islamischen Gemeinden, die Waschungen für Begräbnisse durchführen, ein Waschhaus." Zwei Milionen Euro kostet das große Waschhaus mit Kuppel und beigen Klinker-Ornamenten und die Grabplätze.

Hamburgs zweites muslimisches Begräbnishaus

Es ist Hamburgs zweites muslimisches Begräbnishaus neben dem in Öjendorf. "Für mich persönlich war es ganz wichtig, dass die Verstorbenen hier in Hamburg bleiben und nicht in die Heimatländer zurückgebracht werden müssen", sagt Osman Kimil von den islamischen Gemeinden Wilhelmsburgs. Das schaffe Heimatgefühl für Hamburg. Insgesamt entstehen auf dem Friedhof Finkenriek 500 Grabstätten.

