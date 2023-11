Neues Deutschlandhaus in Hamburg erstrahlt in neuem Glanz Stand: 29.11.2023 14:39 Uhr Am Gänsemarkt in Hamburg geht eine jahrelange Großbaustelle zu Ende. Das Deutschlandhaus neben der Finanzbehörde erstrahlt in neuer Frische. Zu Jahresbeginn eröffnet damit auch ein spektakulärer Innenhof.

Diese Fahrt mit der Rolltreppe wird noch Hunderttausende Menschen erstaunen: Man fährt vom Gänsemarkt in Hamburgs größten überdachten Innenhof und steht vor einem Palmenwald. In einem Oval winden sich die Büros neun Stockwerke hoch gen Himmel. Etwa 480 Millionen Euro investierte die ABG Real Estate in den zehnstöckigen Neubau mit seinem 40 Meter hohen Innenhof.

Palmen mit Kran ins Haus gehievt

Wie die 15 Meter hohen Palmen ins Deutschlandhaus kamen, erklärt Ulrich Höller, Chef von ABG Real Estate: "Die wurden mit einem Kran über die noch offene Dachluke, die jetzt geschlossen ist, hineingehievt." Dabei handele es sich um 32 Palmen aus Alicante in Spanien.

Hamburger Sparkasse verlegt Hauptsitz nach 100 Jahren

Das 400 bis 480 Millionen Euro teure Investment ist voll vermietet: Die Hamburger Sparkasse zieht mit der Hauptverwaltung ein. Sie verlegt ihren Hauptsitz nach 100 Jahren vom Adolphsplatz in Mitte an den Gänsemarkt. In gut einem Jahr ziehen rund 1.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter um.

40 Wohnungen entstehen

Es entstehen auch 40 Wohnungen. Der in Hamburg ansässige Star-Architekt Hadi Teherani ist mit seinem Deutschlandhaus zufrieden: "Da ich mit Backstein vorher nicht viel Erfahrung hatte, finde ich trotzdem: 'Das ist eine der schönsten Backstein-Interpretationen, die wir in Hamburg haben.'" Der Innenhof ist übrigens frei zugänglich für alle Hamburgerinnen und Hamburger.

Weitere Informationen Richtfest für neues Deutschlandhaus am Gänsemarkt Der rund 480 Millionen Euro teure Neubau in der Innenstadt wird die neue Zentrale der Hamburger Sparkasse. (14.09.2022) mehr Grundsteinlegung für neues Deutschlandhaus am Gänsemarkt Der Neubau soll dem abgerissenen alten Deutschlandhaus ähneln. Das Projekt kostet rund 450 Millionen Euro. (22.10.2022) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 29.11.2023 | 15:00 Uhr