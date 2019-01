Stand: 25.01.2019 09:42 Uhr

Neuer Zeugenaufruf im Vermisstenfall Hilal

Kaum ein Vermisstenfall beschäftigt die Hamburger Polizei schon so lange wie der der damals zehnjährigen Hilal. 20 Jahre nach ihrem Verschwinden starten die Ermittler jetzt einen neuen Zeugenaufruf. "Wir bitten Zeugen, die sich bislang nicht gemeldet haben, dringend darum, zur Polizei zu gehen", sagte die verantwortliche LKA-Leiterin am Freitag. Möglicherweise habe sich der Täter inzwischen jemandem anvertraut.

Neuer Zeugenaufruf im Fall Hilal NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 25.01.2019 11:00 Uhr Autor/in: Ingmar Schmidt Zwanzig Jahre nach dem Verschwinden von Hilal sucht die Polizei erneut nach Zeugen. Die damals Zehnjährige war 1999 zuletzt im Einkaufszentrum Elbgaustraße gesehen worden.







Verschwinden im Januar 1999

Hilal war am 27. Januar 1999 allein im Einkaufszentrum Elbgaustraße unterwegs. Als Belohnung für ein gutes Zeugnis durfte sie sich Süßigkeiten kaufen, seitdem ist sie nicht wieder aufgetaucht.

Erfolglose Suche nach Hilals Leiche

Zuletzt war im September 2018 im Altonaer Volkspark nach der Leiche des Mädchens gesucht worden - ohne Erfolg. Bereits 2005 hatte ein Mann zugegeben, Hilal entführt und getötet zu haben - sein Geständnis später aber widerrufen.

Gedenken an Hilal

In dem Einkaufszentrum Elbgaustraße ist eine Tafel mit einer Fahndungserinnerung angebracht worden. Auch 20 Jahre später berühre der Fall die Ermittler noch immer, so die Polizistin. Denn Hilal sei der einzige Fall in Hamburg, bei dem ein Kind spurlos verschwunden und dessen Verbleib ungeklärt ist.

