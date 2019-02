Stand: 04.02.2019 12:14 Uhr

Neuer Streit in der Hamburger Handelskammer

In der Hamburger Handelskammer stehen sich nach der gescheiterten Präses-Wahl zwei Lager innerhalb der "Wir-Gruppe" immer unversöhnlicher gegenüber. Auf der einen Seite stehen drei Vizepräsides um den kommissarischen Chef André Mücke. Sie werden der Gruppe um den früheren Vizepräses Torsten Teichert zugerechnet. Während Teichert nicht noch einmal zur Wahl als Kammerpräses antreten will, hat sein Konkurrent Johann Killinger genau das angekündigt und sorgt damit für viel böses Blut.

Mücke wirft Killinger "Ego-Spielchen" vor

Ein Wort Killingers sei "nur so lange etwas wert, wie es den persönlichen Ego-Spielchen nützt", schreibt Vizepräses Mücke in einer Mail an die Mitglieder der "Wir-Gruppe". Darin kündigt Mücke auch an, dass er bereit sei, zur Wahl als Präses anzutreten. Er wirft Killinger und seinen Verbündeten in Plenum und Präsidium der Kammer vor, den offenen Bruch des Bündnisses zu riskieren.

Kammerrebellen: Droht der Bruch? NDR 90,3 - 04.02.2019 12:00 Uhr Autor/in: Dietrich Lehmann In der Hamburger Handelskammer droht das Bündnis der Kammerrrebellen zu zerbrechen. Anlass ist, dass der gescheiterte Präses-Kandidat Johann Killinger erneut antreten will.







Westhagemann fordert Konsens und Lösungen

Bei der Wahl eines neues Präses der Handelskammer hatte sich vor anderthalb Wochen kein Kandidat durchsetzen können. Jetzt wird möglicherweise im März erneut abgestimmt. Wirtschaftssenator Michael Westhagemann (parteilos) hatte nach der gescheiterten Präses-Wahl einen Konsens und Lösungen gefordert. Der Wirtschaftsstandort Hamburg verdiene eine starke Handelskammer, sagte Westhagemann. Die Handelskammer müsse in der Lage sein, die Interessen der Hamburger Wirtschaft glaubwürdig und wirkungsvoll zu vertreten.

