Neuer Lieferservice in Rissen: Wenn der Bus Pakete bringt Stand: 28.10.2023 08:14 Uhr Viele Geschäfte in Hamburg leiden unter der Konkurrenz durch das Internet: Dort Bestelltes kommt sogar oft kostenlos ins Haus. Kundinnen und Kunden bleiben dadurch weg. Dagegen soll jetzt in Rissen etwas unternommen werden.

"Rissen bringt’s" heißt es ab Sonnabend. Der neue Lieferservice funktioniert so: Kundinnen und Kunden suchen sich vor Ort im Geschäft ihre Ware aus oder bestellen diese telefonisch oder per E-Mail. Bezahlt wird direkt vor Ort oder auf Rechnung. Das jeweilige Geschäft informiert dann Mitarbeitende der Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein (VHH), die bei "Rissen bringt’s" die Abholung der Sendungen in den Geschäften übernehmen, die Sendungen sortieren und mit den Kundinnen und Kunden die Abholzeit an der Wunschhaltestelle besprechen. Die Mitarbeitenden übergeben an der Haltestelle schließlich auch die Bestellung. In Rissen geht das mit der Buslinie 388.

Geschäfte im Stadtteil profitieren

Denn die "Rissener Dorfkutsche" - wie sie liebevoll genannt wird - fährt durch den ganzen Stadtteil, sagt Altonas Bezirksamtsleiterin Stefanie von Berg (Grüne): "In der Tat ist die Rissener Dorfkutsche natürlich eine Besonderheit. Das wäre natürlich auch noch einmal denkbar für Blankenese. Da gibt es ja auch die Bergziege". Alle profitieren - besonders die Geschäfte im Stadtteil, sagt die Bezirksamtsleiterin. "Weil wir ja alle lebendige Stadtteil-Zentren haben wollen, durch die wir bummeln können."

Versuch läuft bis Weihnachten

Den Versuch, der bis Weihnachten läuft, unterstützt die EU mit 15.000 Euro. Jeweils dienstags und sonnabends werden dabei aus Mitarbeitenden der VHH Paketbotinnen und -boten. Machen die Menschen in Rissen mit, könnte daraus eine dauerhafte Einrichtung werden.

